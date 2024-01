Sky: “Verona, quasi fatta per André Silva. Arriva Centonze del Nantes”

Fumata bianca in arrivo per l'attaccante, preso il terzino destro dal Nantes

André Silva al Verona, ci siamo quasi. L'attaccante brasiliano del Vitoria Guimaraes si appresta a diventare gialloblù con l'accordo tra i club trovato sulla base di 3 milioni più bonus. Il calciatore domani dovrebbe arrivare in Italia. A riportarlo è Sky che annuncia anche che per il ruolo di terzino destro l'Hellas ha chiuso per Fabien Centonze, francese ventottenne del Nantes.