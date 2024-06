Sky: Zanetti-Verona ai dettagli, l’ex Empoli la prima scelta dell’Hellas

Legato ancora per due anni all'Empoli, Zanetti dovrà prima risolvere il contratto che lo lega al club toscano, ma non dovrebbero esserci problemi secondo le informazioni raccolte. Per l'ufficialità si dovrà attendere ancora qualche giorno ma la scelta del Verona sembra ormai fatta dopo che ieri era stato contattato anche Andrea Sottil, con Massimo Donati che parrebbe defilato. Di siglato ancora non c'è nulla, dunque le sorprese potrebbero ancora arrivare, ma sembra che la candidatura di Zanetti abbia preso quota.