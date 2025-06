Slotsager: “Il Verona ha fiducia in me, aspetto la mia occasione”

Ha detto: "Speravo di giocare di più. Spero che dopo l’estate potrò giocare. Siamo stati nella zona bassa della classifica per molto tempo e abbiamo dovuto lottare per rimanere in Serie A. Ci sono difensori incredibilmente talentuosi. Uno ha appena esordito con la nazionale maggiore italiana, l’altro gioca con la nazionale Under 21 e l’ultimo era in prestito alla Fiorentina. Sono bravi e giovani, ma il mio momento arriverà. Il club ha molta fiducia in me e prima o poi mi capiterà la mia occasione, e allora non mi resterà che coglierla al volo. Non che io debba giocare ogni partita dall’inizio, ma spero di avvicinarmi al livello degli altri. Si tratta anche di cogliere l’occasione quando arriverà”.

Poi: "Probabilmente speravo che il mio debutto sarebbe arrivato ora, e penso che sarebbe stato possibile se ci fossimo salvati un po’ prima. Purtroppo, la salvezza è arrivata all’ultimo turno. A gennaio mi avevano detto che non avrei giocato molto prima dell’estate, ma che sarebbe stato più aperto dopo le vacanze estive. Ci sono molti giocatori che tornano ai rispettivi club dopo essere stati in prestito. Quindi credo che ci sarà un po’ più spazio per me. Sembra che il club creda molto in me e voglia il meglio per me, quindi ora non mi resta che dare il mio contributo quest’estate. Si tratta di cogliere l’occasione, e nel prossimo futuro mi aspetto di avere l’opportunità di dimostrare che sono io quello che dovrebbe giocare. E poi sta a me cogliere l’occasione”.