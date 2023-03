Sogliano: “Se l’Inter avesse fatto l’Inter saremmo a meno due dallo Spezia”

Sean Sogliano , in conferenza stampa, commenta la classifica del Verona e il prossimo impegno con la Sampdoria.

"A livello nervoso - dice il ds dell'Hellas - spendiamo tutti molto. Questa squadra in questo momento è in difficoltà sotto questo profilo. Ma vedo voglia di tornare ad essere una squadra che corre più degli altri, e che sa giocare anche a calcio. In questo momento è più giusto ammettere i limiti e cercare di risolverli che fare finta di niente. Sembrava quasi una rimonta riuscita: se l'Inter avesse fatto l'Inter, oggi saremmo stati a meno due (dallo Spezia, ndr). Invece tornare a meno cinque a livello nervoso è stato accusato.