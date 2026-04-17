Nei prossimi giorni Sean Sogliano deciderà se allungare il contratto con il Verona, accettando la proposta di Presidio Investors di legarsi all'Hellas fino al 30 giugno 2029 (l'attuale scadenza è fissata al 2027).
hellas1903 news Sogliano, sì al Verona in attesa. E c’è anche la Roma
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Sogliano, sì al Verona in attesa. E c’è anche la Roma
Il direttore sportivo valuta la proposta di rinnovo di Presidio. Il club giallorosso lo segue
Il direttore sportivo valuterà i programmi del club, quanto e come ci sarà da intervenire sulla rosa per la prossima stagione, che sarà in Serie B. Con quale budget e piani, soprattutto.
Altri incontri sono previsti in queste settimane. Comunque una risposta non tarderà ad arrivare.
Intanto, come confermato da "La Gazzetta dello Sport", in un pezzo firmato oggi da Alessandro Vocalelli, editorialista del quotidiano, sono insistenti le voci che portano Sogliano, in alternativa a Cristiano Giuntoli, alla Roma.
Presto le riserve saranno sciolte e il diesse dirà di sì a Presidio oppure lascerà l'Hellas.
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