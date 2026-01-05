Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano ha parlato a Dazn del calciomercato dell'Hellas.
gazzanet
Sogliano sul mercato: “La proprietà deciderà che cosa fare, saremo attenti”
"Noi siamo abituati a dover fare dei sacrifici economici sui giocatori che hanno impattato bene - dice Sogliano - anche a gennaio a volte è capitato.
Giovane? Deciderà la proprietà cosa fare, sicuramente noi siamo contenti di questo ragazzo che si è inserito bene e ha grande prospettiva. Noi non siamo abituati a fare mercato con grosse entrate, sicuramente saremo attenti, ma sembra quasi un mercato degli scontenti che si scambiano le facce di chi magari gioca meno. L'importante è che chi indossa la nostra maglia da qui a giugno sia molto motivato. Se c'è qualcuno che non ha dentro il fuoco dovremo sostituirlo, altrimenti dovremo stringerci e fare il massimo fino alla fine.
Al Verona sono al quarto anno, ho dovuto trovare giocatori da lanciare e da rivendere. Qualcuno è andato bene, altri meno, io chiedo di dare tutto per la maglia che si indossa. Ogni mercato è sempre più difficile".
