Sogliano sul mercato: “La proprietà deciderà che cosa fare, saremo attenti”

Giovane? Deciderà la proprietà cosa fare, sicuramente noi siamo contenti di questo ragazzo che si è inserito bene e ha grande prospettiva. Noi non siamo abituati a fare mercato con grosse entrate, sicuramente saremo attenti, ma sembra quasi un mercato degli scontenti che si scambiano le facce di chi magari gioca meno. L'importante è che chi indossa la nostra maglia da qui a giugno sia molto motivato. Se c'è qualcuno che non ha dentro il fuoco dovremo sostituirlo, altrimenti dovremo stringerci e fare il massimo fino alla fine.