Ultimi dettagli prima del sì. Accordo raggiunto con Presidio Investors
Si avvicina la permanenza di Sean Sogliano al Verona.
Accordo in vista con Presidio Investors, che ha messo sul tavolo il prolungamento al 30 giugno 2029 del contratto con l'Hellas in scadenza per il Sogliano nel 2027.
In queste ore ci sarà un incontro con il presidente esecutivo Italo Zanzi. Sogliano, comunque al lavoro in queste settimane per allestire la squadra che la prossima stagione giocherà in Serie B, resterà al Verona.
A lui aveva pensato la Roma, che sta stringendo per Tony D'Amico.
Sogliano ha deciso di proseguire con l'Hellas. di cui sarà il direttore sportivo per l'ottava stagione.
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