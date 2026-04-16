Sogliano-Verona, Presidio propone un triennale al diesse

Sul tavolo un accordo fino al 30 giugno 2029. In questi giorni le valutazioni e la scelta

Nelle ore in cui il CdA dell' Hellas si muove per definire i programmi del club, al centro dell'attenzione ci sono le scelte per quel che riguarda l'area tecnica.

Da parte della proprietà, l'intenzione chiara è di continuare con Sean Sogliano alla direzione sportiva. Presidio Investors proporrà un rinnovo fino al 30 giugno 2029 del contratto che Sogliano ha con il Verona e che va in scadenza nel 2027.