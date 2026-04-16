Nelle ore in cui il CdA dell'Hellas si muove per definire i programmi del club, al centro dell'attenzione ci sono le scelte per quel che riguarda l'area tecnica.
hellas1903 news Sogliano-Verona, Presidio propone un triennale al diesse
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Sogliano-Verona, Presidio propone un triennale al diesse
Sul tavolo un accordo fino al 30 giugno 2029. In questi giorni le valutazioni e la scelta
Da parte della proprietà, l'intenzione chiara è di continuare con Sean Sogliano alla direzione sportiva. Presidio Investors proporrà un rinnovo fino al 30 giugno 2029 del contratto che Sogliano ha con il Verona e che va in scadenza nel 2027.
Il diesse valuterà i piani del fondo texano e e deciderà se proseguire con l'Hellas, soluzione che appare la più probabile.
A Sogliano, quindi, sarebbe fin da subito assegnato il compito di costruire il prossimo Verona, chiamato a inseguire l'immediato ritorno in Serie A.
La prima scelta da fare sarebbe quella dell'allenatore chiamato a guidare i gialloblù.
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