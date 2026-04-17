Sondaggio “Chi terresti del Verona”: Bowie ed Edmundsson su tutti, Montipò terzultimo

Risultati netti per il sondaggio "Chi terresti del Verona per la prossima stagione?" proposto da hellas1903.it, dove a vincere è Kieron Bowie con l'85,71% di gradimento, seguito da Edmundsson con l'84,07. Terzo posto per Suslov (77,05%), poi Akpa Akpro, Bella-Kotchap e Bernede, seguiti da Bradaric, Frese, Slotsager e Orban.