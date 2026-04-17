Risultati netti per il sondaggio "Chi terresti del Verona per la prossima stagione?" proposto da hellas1903.it, dove a vincere è Kieron Bowie con l'85,71% di gradimento, seguito da Edmundsson con l'84,07. Terzo posto per Suslov (77,05%), poi Akpa Akpro, Bella-Kotchap e Bernede, seguiti da Bradaric, Frese, Slotsager e Orban.
hellas1903 news Sondaggio “Chi terresti del Verona”: Bowie ed Edmundsson su tutti, Montipò terzultimo
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Sondaggio “Chi terresti del Verona”: Bowie ed Edmundsson su tutti, Montipò terzultimo
Gradimento elevato anche per Suslov ed Akpa Akpro, bocciatissimo il portiere
Il primo sotto al 50% di gradimento è Serdar, Montipò è terzultimo, lo rivorrebbe solamente il 7,96% dei votanti, fanalino di coda Lirola.
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