Sondaggio H1903, la maggioranza dei votanti ha fiducia (cauta) in Sammarco

Più del 60 per cento ne ha molta o abbastanza, poca per gli altri

C'è fiducia in Paolo Sammarco , il nuovo allenatore che il Verona ha scelto dopo aver esonerato Paolo Zanetti, pescandolo dalla squadra Primavera.

Nel nostro sondaggio il 23% dei votanti dice di avere MOLTA fiducia nel nuovo tecnico, il 40% ne ha ABBASTANZA, mentre il 37% per cento ne ha poca.

Quello che è certo è che a Sammarco il coraggio non manca. Dovrà affrontare una sfida che innanzitutto vuol dire essere capaci di recuperare mentalmente un gruppo svuotato e teso, per poi tentare una salvezza che al momento appare difficilissima da centrare. Domani l'allenatore parlerà in conferenza stampa, anche questa una novità, dopo i mesi di silenzi nel prepartita di Zanetti.