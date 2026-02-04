C'è fiducia in Paolo Sammarco, il nuovo allenatore che il Verona ha scelto dopo aver esonerato Paolo Zanetti, pescandolo dalla squadra Primavera.
hellas1903 news Sondaggio H1903, la maggioranza dei votanti ha fiducia (cauta) in Sammarco
Più del 60 per cento ne ha molta o abbastanza, poca per gli altri
Nel nostro sondaggio il 23% dei votanti dice di avere MOLTA fiducia nel nuovo tecnico, il 40% ne ha ABBASTANZA, mentre il 37% per cento ne ha poca.
Quello che è certo è che a Sammarco il coraggio non manca. Dovrà affrontare una sfida che innanzitutto vuol dire essere capaci di recuperare mentalmente un gruppo svuotato e teso, per poi tentare una salvezza che al momento appare difficilissima da centrare. Domani l'allenatore parlerà in conferenza stampa, anche questa una novità, dopo i mesi di silenzi nel prepartita di Zanetti.
