Spalletti: “Ci siamo fatti trovare pronti”

Il tecnico del Napoli: "Verona forte e molto ben allenata"

"Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato con attenzione e sacrificio in alcuni momenti tirando fuori il carattere che in altre occasioni ci era mancato. Così possiamo giocarcela ancora per qualcosa di importante. Il Verona è forte nell’aspettarti al varco e saltarti addosso, Tudor sta allenando in maniera perfetta. Farsi trovare pronti a giocare dentro le difficoltà che il Verona ti crea è stato un bel segnale dei miei calciatori. Osimhen è straordinario, parte da metà campo e tiene cinque avversari da solo".