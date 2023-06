Spareggio a Udine, il sindaco di La Spezia: “Offesa ai nostri tifosi”

"La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un’offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia”.

Questa la dichiarazione riportata in una nota dal sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, dopo l'indicazione (non ancora ufficiale) di Udine come sede dello spareggio tra l'Hellas la formazione ligure.