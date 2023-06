Spareggio, confermate le limitazioni. Domani il via alla vendita dei biglietti

Aperte soltanto le curve e forse una porzione di tribuna, 4000 tagliandi per squadra, riservati ai residenti in Veneto e Liguria

Domani, nel primo pomeriggio, sarà aperta la vendita dei biglietti per lo spareggio tra Verona e Spezia, al via alle 20.45 di domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Confermate le limitazioni anticipate nelle scorse ore: disponibili soltanto i tagliandi per le curve, 4000 per squadra. I tifosi dell'Hellas andranno in curva sud, quella abitualmente riservata ai sostenitori del Sassuolo.