Spareggio salvezza, l’11 giugno la possibile sfida per restare in A

Verona e Spezia a pari punti con una partita da giocare. Eventuale gara decisiva in campo neutro alla sera

Manca un turno alla fine del campionato, con Verona e Spezia alla pari nella lotta per la salvezza, con 31 punti.

Se la situazione non cambiasse, si andrà allo spareggio per determinare chi rimarrà in Serie A.