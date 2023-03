Spezia, Ekdal: “Col Verona è una finale, noi più forti con la spinta dei tifosi”

Il centrocampista: "Giochiamo in casa, loro ci seguono in classifica. Dal pubblico grande aiuto"

Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato della gara col Verona, in programma domenica al Picco, in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

Ha detto il giocatore svedese: "In questi casi si dice che è una finale: più o meno ci siamo. D’altronde giochiamo in casa contro la squadra che ci segue in classifica. Confidiamo anche nella spinta dei tifosi, che sono sempre positivi. Al Picco siamo più forti che in trasferta, anche se non dovrebbe essere così. I tifosi chiedono solo di vedere la maglia sudata, ci danno un aiuto costante e prezioso".