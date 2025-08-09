Alla 'Velly Arena' di Imst si gioca St.Pauli-Hellas Verona, quinta amichevole pre-campionato dei gialloblù.
St. Pauli-Verona, le formazioni ufficiali
St. Pauli-Verona, le formazioni ufficiali
Alle 16 il via alla partita alla Velly Arena di Imst
ST. PAULI-HELLAS VERONA
ST. PAULI: Vasilj, Wahl, Sands, Smith, Sinani, Pyrka, Fujita, Oppie, Dzwigala, Hountondji, Pereira Lage
A disposizione: Voll, Saliakas, Ceesay, Stevens, Afolayan, Banks, Ahlstrand, Ritzka, Metcalfe, Schmidt
Allenatore: Alexander Blessin
HELLAS VERONA: Montipò, Frese, Ebosse, Valentini, Livramento, Giovane, Nunez, Bernede, Serdar, Suslov, Tchatchoua
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Vermesan, Niasse, Fallou, Charlys, Slotsager, Kastanos, Kurti, Lambourde, Ajayi, De Battisti
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Stefan Macanovi
Assistenti: Nicolas Brunner e Fabienne Hofer
