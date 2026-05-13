Presidio Investors, fondo proprietario del Verona, ha dato allo studio Gensler, con sede a San Francisco, l'incarico di progettare il nuovo stadio dell'Hellas, che sorgerebbe sul sito dell'attuale Bentegodi.

Questo il profilo di Gensler, come riportato nella nota del club gialloblù.

"Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è una delle più affermate e prestigiose società di architettura a livello globale, con decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari. Il suo approccio integrato abbraccia architettura, urban design, interior design, brand strategy, digital experience e sostenibilità, combinando ricerca, creatività e innovazione per realizzare progetti radicati nell’esperienza degli utenti, nel contesto urbano e nella qualità degli spazi.

Il portfolio di Gensler include stadi iconici e importanti strutture polifunzionali, tra cui Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego. La società ha costantemente dimostrato la propria capacità di sviluppare progetti distintivi, in grado di valorizzare sia l’esperienza degli utenti sia il potenziale commerciale".