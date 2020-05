Stepinski: “Adoro Verona, qui un bel futuro”

Mariusz Stepinksi, attaccante del Verona, ha parlato attraverso il canale web dell’Hellas.

Queste le sue dichiarazioni: “La mia stagione? Si può sempre fare meglio. Ora conosco l’ambiente del Verona, per cui sono sicuro che il futuro sarà meglio del passato”.

Poi: “Per me è stato bellissimo segnare il gol del 3-3 nella partita con il Torino. Era la mia prima rete con l’Hellas, in uno stadio che era davvero caldo. Un’emozione. Un attaccante deve giocare per la squadra e segnare, la sua prova viene valutata per le reti che fa”.

Prosegue Stepinski: “Adoro Verona, mi piace questa città, quando ho saputo che avrei potuto rimanere qua abbiamo cercato di riuscirci e per fortuna ce l’abbiamo fatta”.