Sticchi Damiani: “Con il Verona servirà un Lecce perfetto”

Il presidente del club giallorsso: "Davanti c'è un avversario che meritava di vincere con l'Inter"
Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato, in un'intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia, della situazione della squadra giallorossa e della gara con l'Hellas.

Ha detto, in merito: "Faccio presente che il Verona meritava di vincere con l’Inter nell’ultima giornata. Sabato servirà una prestazione ai limiti della perfezione".

Il Lecce, dopo dieci giornate, ha 9 punti. Nell'ultimo turno ha vinto per 1-0 in trasferta con la Fiorentina.

