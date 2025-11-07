Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato, in un'intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia, della situazione della squadra giallorossa e della gara con l'Hellas.
Sticchi Damiani: “Con il Verona servirà un Lecce perfetto”
Il presidente del club giallorsso: "Davanti c'è un avversario che meritava di vincere con l'Inter"
Ha detto, in merito: "Faccio presente che il Verona meritava di vincere con l’Inter nell’ultima giornata. Sabato servirà una prestazione ai limiti della perfezione".
Il Lecce, dopo dieci giornate, ha 9 punti. Nell'ultimo turno ha vinto per 1-0 in trasferta con la Fiorentina.
