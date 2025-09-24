Stroppa: “Derby dedicato ai tifosi”

L'allenatore del Venezia: "Siamo stati equilibrati e abbiamo avuto le occasioni per segnare"

"Siamo stati bravi nell'essere equilibrati - spiega il tecnico del Venezia - a non concedere situazioni gratuite, nelle partite scorse siamo stati protagonisti in negativo in questo. Abbiamo avuto le occasioni con Compagnon, Casas e l'incrocio di Sagrado. Non è semplice poi segnare 5 rigori su 5. Bravo Plizzari. Mi fa piacere dedicarlo ai tifosi, erano tanti. I derby si portano a casa anche così. Questa partita arrivava nel momento giusto, al di là che il Verona abbia fatto turnover come lo abbiamo fatto noi".