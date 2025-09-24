hellas1903 news Stroppa: “Derby dedicato ai tifosi”

L'allenatore del Venezia: "Siamo stati equilibrati e abbiamo avuto le occasioni per segnare"
Giovanni Stroppa interviene in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia nella partita contro il Verona al Bentegodi.

"Siamo stati bravi nell'essere equilibrati - spiega il tecnico del Venezia - a non concedere situazioni gratuite, nelle partite scorse siamo stati protagonisti in negativo in questo. Abbiamo avuto le occasioni con Compagnon, Casas e l'incrocio di Sagrado. Non è semplice poi segnare 5 rigori su 5. Bravo Plizzari. Mi fa piacere dedicarlo ai tifosi, erano tanti. I derby si portano a casa anche così. Questa partita arrivava nel momento giusto, al di là che il Verona abbia fatto turnover come lo abbiamo fatto noi".

