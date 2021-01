Stroppa: “Juric straordinario, noi con furore a Verona”

“Mi auguro e spero che la squadra non ricada in errori gratuiti, quindi dobbiamo alzare al massimo il livello dell’attenzione, per il resto ci siamo, anche se siamo venuti a mancare nei momenti salienti. Dobbiamo avere veleno in corpo, furore nel non regalare nulla. Il Verona ha un’identità consolidata, chiunque gioca va a 3000 all’ora. Juric è straordinario in tutto quello che sta facendo”.

Così Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in vista della partita con l’Hellas.

Il tecnico della squadra calabrese ha aggiunto: “Bisogna fare assolutamente punti, fortunatamente pur avendo questo trend negativo siamo sempre nella possibilità di rientrare in corsa con una vittoria e parlare di un campionato diverso. Abbiamo fatto molto bene a Natale e abbiamo visto una classifica che si stava aprendo a cose diverse”.