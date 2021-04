Sturaro, è tornato il corridore: con la Lazio tanti chilometri per lui

Il mediano per la prima volta in campo per tutta la partita con l'Hellas

Redazione Hellas1903

Di nuovo titolare dopo la partita con la Juventus, per la prima volta in campo per tutta la gara con l'Hellas.

Stefano Sturaro ha giocato per intero l'incontro dei gialloblù con la Lazio, domenica al Bentegodi. Una prova, la sua, che ha evidenziato i miglioramenti sul piano della condizione del mediano arrivato in prestito dal Genoa.

Da notare che Sturaro è stato, nell'Hellas, l'uomo che ha corso di più. In totale, 8404 metri coperti, duellando con Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic e controllando Luis Alberto.

Ora, con otto giornate da disputare, Sturaro è un riferimento in più per il Verona.