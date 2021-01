Sturaro, la carriera

Il centrocampista pronto al passaggio al Verona dopo le stagioni tra Juventus e Genoa

Redazione Hellas1903

Con l’acquisto in fase di definizione di Stefano Sturaro, il Verona si assicura le prestazioni di un centrocampista esperto che ha giocato ad alti livelli con la Juventus insieme a quattro presenze nella Nazionale Italiana e la seguente partecipazione agli Europei del 2016.

La carriera del giocatore ligure inizia nella Sanremese dove muove i primi passi per, poi, approdare nel settore giovanile del Genoa all’età di 15 anni. Esordisce in Serie A nella stagione 2013/2014 per volontà di Gasperini che intravede le qualità del centrocampista. Alla fine di quella stagione, dove colleziona 16 presenze e 1 gol, viene acquistato per la cifra di 10,6 milioni di euro dalla Juventus, che lo lascia sei mesi in prestito al Grifone: nel febbraio del 2015 arriva, così, a vestire la maglia bianconera.

In tre anni di Juventus, Sturaro diventa una pedina importante per Allegri: un vero e proprio tuttofare. Arrivano anche le sue prime partite in Champions League: gioca da titolare la semifinale d’andata tra Juventus e Real Madrid vinta poi dai bianconeri per 2-1.

Nel 2016 viene convocato da Antonio Conte per l’Europeo francese. Esperienza buona (3 presenze): sfiora anche il gol contro la Germania ai quarti di finale.

Passano le stagioni e Sturaro ha meno spazio. Decide, quindi, di trasferirsi allo Sporting Lisbona nell’estate del 2018. Ma in Portogallo, alle prese con un serio infortunio, non riuscirà mai a scendere in campo. Rientra, così, alla Juventus dopo solo sei mesi.

Nel gennaio del 2019 fa ritorno al Genoa: debutterà, per la seconda volta con la maglia rossoblù, il 17 marzo 2019 nella vittoria 2-0 sulla Juventus segnando proprio il primo gol della partita. Ma da lì un altro infortunio lo tormenterà costringendolo al rientro solo nell’autunno seguente.

In questa stagione, dopo un altro problema fisico, è riuscito a trovare di nuovo al campo: 6 presenze e un altro gol alla Juventus nella partita dello scorso dicembre.

Ora è pronto per il Verona.

ALESSIO MURGIDA