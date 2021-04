Sturaro stop, salta l’Inter per squalifica

Il centrocampista fermato per un turno, non sarà a disposizione per la gara a San Siro

Redazione Hellas1903

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata effettiva di gara il calciatore Stefano Sturaro per raggiunto cumulo di ammonizioni (5).

Il centrocampista gialloblù non sarà quindi disponibile per il match di domenica 25 aprile, Inter-Hellas Verona, 33esima giornata della Serie A TIM 2020/21, quattordicesima del girone di ritorno.

fonte: hellasverona.it