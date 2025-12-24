Tomas Suslov accelera nel recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro che l'ha fermato ad agosto.
Suslov, il recupero si avvicina: può tornare a febbraio
Il giocatore slovacco accelera nel programma per il rientro dall'infortunio al ginocchio
Il giocatore slovacco sta proseguendo a ritmo intenso nel programma di riabilitazione e già a febbraio potrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra.
Ovviamente occorre avere grande cautela, ma se Suslov proseguirà così l'ipotesi che sia disponibile tra alcune settimane diventerà concreta.
