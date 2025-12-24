hellas1903 news Suslov, il recupero si avvicina: può tornare a febbraio

gazzanet

Suslov, il recupero si avvicina: può tornare a febbraio

Suslov, il recupero si avvicina: può tornare a febbraio - immagine 1
Il giocatore slovacco accelera nel programma per il rientro dall'infortunio al ginocchio
Redazione Hellas1903

Tomas Suslov accelera nel recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro che l'ha fermato ad agosto.

Il giocatore slovacco sta proseguendo a ritmo intenso nel programma di riabilitazione e già a febbraio potrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra.

Ovviamente occorre avere grande cautela, ma se Suslov proseguirà così l'ipotesi che sia disponibile tra alcune settimane diventerà concreta.

