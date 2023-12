Suslov: “Il Verona lotta, così possiamo restare in Serie A”

Dice il giocatore gialloblù: "Ci sono ancora molte partite da giocare e in questo periodo abbiamo dimostrato il nostro valore, anche contro grandi squadre come la Lazio. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Poi: "Il cambio di modulo? È stato molto rilevante dal punto di vista offensivo. Prima faticavamo a fare gol mentre adesso abbiamo segnato di più. Per un giocatore offensivo essere in un sistema che ti facilita i compiti è il massimo, per questo mi sento più a mio agio. Ma dal lato difensivo non possiamo concedere questo numero di reti, perché se ne fai tre in una partita dovresti vincerla”.