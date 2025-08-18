Suslov operato, 6-7 mesi di stop

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto, a un intervento di ricostruzione legamentosa del crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". Questo il comunicato dell'Hellas su Tomas Suslov, il cui periodo di stop dopo l'infortunio si aggira tra i 6 e i 7 mesi. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d’origine.
