Tomas Suslov parla in conferenza stampa dopo Verona-Como.

Mi vedo ancora nel Verona in B? "Domanda difficile ora, abbiamo ancora due partite, ho un contratto e di queste cose ne parleremo dopo la fine della stagione. I tifosi sono stati sempre con me, sono felice a Verona e voglio dare sempre il massimo per questo club. È stata una stagione difficile per me e per tutti noi, ho avuto un infortunio molto lungo. Come ho detto: ho ambizioni nella mia carriera, sicuramente, ma sono felice qua a Verona e non so cosa voglia la società. Ora il mio obiettivo è chiudere bene la stagione.

Oggi abbiamo fatto una buona partita, anche se non un bellissimo calcio, ma siamo stati squadra. Non sei felice quando perdi, ma vogliamo chiudere bene questa stagione.

I tifosi hanno fischiato, pur sostenendoci durante la gara. Noi li capiamo, andiamo in B, non sono felici ora, ma la cosa più importante è che siano qua allo stadio, noi vogliamo dare il massimo per loro. La stagione è difficile, non abbiamo fatto buone partite, ma dobbiamo dare sempre il massimo per loro".