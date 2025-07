Suslov: “Voglio diventare un leader del Verona”

Ha detto il giocatore slovacco del Verona: "Voglio diventare un leader, sono uno dei più vecchi, non anagraficamente ma per la militanza nel Verona. Voglio provare essere un leader nei comportamenti, nel modo di giocare, nel modo in cui posso aiutare i miei compagni di squadra chiaramente. Sono un giocatore oggi che ha una delle più lunghe militanze a livello di esperienza e quindi questo mi deve aiutare. Mi deve spingere a comportarmi come leader".

Poi: "Mi sento veramente bene a Verona ma nel calcio non si sa mai. Non so per quanti anni potrò restare ancora qui, sono apprezzato molto qui, anche dai tifosi, ma non si possono fare promesse per tanti anni. Ci sono tante variabili, anche la volontà del club, quello che conta è che sono concentrato sul Verona, sono concentrato e voglio fare bene anche per i tifosi".