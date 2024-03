Swiderski: “Fantastico il primo gol, lottiamo fino alla fine per la Serie A”

L'attaccante: "Grande emozione aver segnato domenica, aspettavo questo momento"

Karol, due giorni fa è arrivato il primo gol con la maglia dell'Hellas Verona: puoi dirci che emozione è stata? "È stato un momento fantastico per me. Anche perché non è mai facile quando cambi Paese, campionato e compagni di squadra. È bello segnare nelle prime partite perché ti senti più sicuro e anche più a tuo agio nella squadra".

Dopo queste prime settimane di ambientamento hai mostrato di esserti già calato nella realtà della squadra: com'è stato questo primo mese in gialloblù? "Penso che sia stato bello anche perché Pawel (Dawidowicz, ndr) è qui da tempo e mi ha spiegato tutto sulla squadra, la città, i tifosi, lo stadio e il campionato. Quando ho avuto l'opportunità di venire qui ho detto subito di sì, senza esitazioni, e ora sono felice di esserci. Il primo mese non è stato facile ma domenica abbiamo vinto, ho fatto gol e quindi penso che ora tutto andrà per il meglio".

Al tuo arrivo sei stato accolto dal tuo connazionale Pawel con una video chiamata, che tipo di rapporto hai con lui? "Ho un buon rapporto con Pawel. Ci conosciamo da tanto tempo, giochiamo insieme in Nazionale da tre anni. Siamo amici e lui mi ha aiutato molto quando sono arrivato qui".

Hai iniziato a giocare in Polonia, il tuoi Paese d'origine, in seguito ti sei trasferito prima in Grecia al PAOK e dopo in MLS allo Charlotte: puoi dirci che tipo di percorso calcistico è stato il tuo? "Ho firmato il mio primo contratto a 17 anni in Polonia, con lo Jagiellonia. Mister Michal Probierz mi ha portato lì e ora lui è l'allenatore della Nazionale polacca. Per quatto anni e mezzo sono stato allo Jagiellonia, poi mi sono trasferito in Grecia, al Paok, dove ho trascorso tre anni fantastici, prima di andare due anni in MLS a Charlotte. Penso che ogni campionato sia completamente diverso dall'altro e ora sono in Serie A, la lega più difficile tra le quattro. Proprio per questo dovrò dare il massimo in ogni partita e cercherò di segnare per aiutare la squadra a rimanere in Serie A".

Hai sempre giocato come attaccante o puoi anche cambiare posizioni sul fronte offensivo? "Quando ho iniziato in Polonia ho giocato in ogni ruolo d'attacco: punta, seconda punta, ala sinistra o destra e trequartista. Ma negli ultimi anni mi sono specializzato come punta centrale o seconda punta, i ruoli in cui mi trovo meglio".

Su cosa state lavorando maggiormente con mister Baroni? "Lavoriamo tutti insieme per migliorare il nostro stile di gioco anche nella fase difensiva. Perché contro ogni squadra bisogna giocare in maniera diversa e per fare questo lavoriamo settimana per settimana. Il mister stia facendo un ottimo lavoro perché non deve essere facile per lui lavorare con tutti i nuovi giocatori e costruire la squadra in poco tempo, perché tutti vogliono vincere".

La squadra sta lottando per la salvezza, che cosa pensi sia necessario fare per raggiungere l'obiettivo? "Penso che dobbiamo semplicemente giocare il nostro calcio e lottare fino all'ultimo minuto. Nelle ultime due partite abbiamo giocato bene, anche se a Bologna è stato un match difficile, ma a Napoli abbiamo fatto bene, contro la Juventus abbiamo cercato di esprimere il nostro calcio e abbiamo segnato due gol. Se siamo concentrati sulla nostra squadra e sul nostro stile di gioco lotteremo fino alla fine per restare in Serie A".

Hai già avuto l'occasione di giocare e segnare di fronte ai tuoi nuovi tifosi, che sensazioni hai provato? "Segnare è stata un'esperienza incredibile. La sensazione di fare gol nel mio nuovo stadio, davanti ai nostri tifosi, è quello che stavo aspettando dal primo giorno che sono arrivato qui. Sono felice e quello che voglio dire ai tifosi è di esserci ad ogni partita perché il loro sostegno è così importante per noi, perché rende lo stadio un luogo davvero unico e noi abbiamo bisogno di questo fine al termine della stagione per continuare a lottare insieme".

