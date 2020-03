Taglio delle tasse e guadagni sulle scommesse: le richieste della Lega A al governo

La Lega A si prepara a sottoporre al governo un piano d’intervento per contenere le perdite economiche derivanti dall’emergenza coronavirus.

I club sarebbero pronti a chiedere, innanzitutto, una forte defiscalizzazione, con il taglio di alcune tasse per il periodo in cui non si giocherà.

Inoltre, vorrebbero vedersi riconosciuta una quota del gettito prodotto dalle scommesse. E, sempre in quest’ambito, domanderebbero all’Esecutivo di rivedere il decreto dignità nella parte in cui viene fatto divieto di avere come sponsor agenzie di betting.