Tchatchoua, i giorni della verità

I prossimi saranno i giorni della verità sul destino professionale di Jackson Tchatchoua . Il Nottingham Forest ha mostrato interesse, anche il Milan potrebbe fare sul serio per il ventitreenne, mentre il Galatasaray pare aver mollato la presa.

La Premier inizia fra tre giorni, il club inglese farà dunque capire a breve se le sue intenzioni sono di andare fino in fondo o meno. Così dicasi per il Milan. Va detto che al momento offerte ufficiali non ci sono. Si sono rincorse molte voci al condizionale su denari e formule ma sul piatto i club interessati non hanno ancora messo nulla.