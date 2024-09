Tengstedt e Tchatchoua al battesimo del gol: “Che gioia, vittoria dedicata ai tifosi”

Casper Tengstedt e Jackson Tchatchoua sono i goleador della vittoria del Verona al Ferraris col Genoa. Intervistati assieme da Sky sprizzano gioia pura."È stata una grande serata - dice il danese - importante per me, ho fatto gol, sono veramente felice e i tifosi sono stati fantastici. La dedica per la vittoria va a loro, se lo meritano tantissimo".