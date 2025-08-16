Terzino destro, Belghali in arrivo al Verona

Il giocatore, di nazionalità algerina, è atteso a Verona nelle prossime ore di oggi. Belghali è un prodotto del Sint-Truiden, ed è passato nel 2010/2011 al settore giovanile del PSV. Dopo un ritorno in Belgio nel reparto giovanile del Lierse e dello Zulte Waregem, è stato prelevato dal Lommel (club belga) che lo ha inserito prima nell’U18 e poi nel gruppo dell’U21.