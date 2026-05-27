Il tecnico l'ha diretto da calciatore: "All'Hellas grande passione, lui può scaldarla"

Redazione Hellas1903

Attilio Tesser, esperto allenatore che in carriera è stato promosso in Serie A volta con il Novara e quattro in B, ha parlato, in un'intervista al "Corriere di Verona", della possibilità che Alberto Aquilani sieda sulla panchina dell'Hellas.

aquilani

Tesser ha diretto Aquilani da giocatore, pressoché al debutto tra i professionisti, nella Triestina, nel 2003-2004.

Ha detto: "Nella sua carriera in campo, Alberto ha sempre dimostrato di avere personalità. L’ha fatto nelle stagioni alla Roma, alla Fiorentina, all’estero, in una grande internazionale qual è il Liverpool. Il Verona sarebbe una destinazione che gli darebbe grosse motivazioni. Una bella sfida”.

Poi: "Cosa porterebbe Aquilani al Verona? Il concetto di arrivare al risultato attraverso il gioco. In questo momento, serve ritrovare entusiasmo, riaccendere subito il clima. Quella gialloblù è una realtà che vive di passione. Alberto, ritengo, saprebbe scaldarla e, avendo il supporto della società, che è sempre fondamentale, determinante, spingere la squadra verso le posizioni che vuole raggiungere”.

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