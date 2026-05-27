Attilio Tesser, esperto allenatore che in carriera è stato promosso in Serie A volta con il Novara e quattro in B, ha parlato, in un'intervista al "Corriere di Verona", della possibilità che Alberto Aquilani sieda sulla panchina dell'Hellas.

Tesser ha diretto Aquilani da giocatore, pressoché al debutto tra i professionisti, nella Triestina, nel 2003-2004.

Ha detto: "Nella sua carriera in campo, Alberto ha sempre dimostrato di avere personalità. L’ha fatto nelle stagioni alla Roma, alla Fiorentina, all’estero, in una grande internazionale qual è il Liverpool. Il Verona sarebbe una destinazione che gli darebbe grosse motivazioni. Una bella sfida”.

Poi: "Cosa porterebbe Aquilani al Verona? Il concetto di arrivare al risultato attraverso il gioco. In questo momento, serve ritrovare entusiasmo, riaccendere subito il clima. Quella gialloblù è una realtà che vive di passione. Alberto, ritengo, saprebbe scaldarla e, avendo il supporto della società, che è sempre fondamentale, determinante, spingere la squadra verso le posizioni che vuole raggiungere”.