Tifosi Hellas, no alla trasferta col Milan per i residenti a Verona e provincia

Di seguito il comunicato emesso: "In occasione dell'incontro di calcio di Serie A "Milan A.C. - Verona F.C., in programma il 28 dicembre 2025, presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 15 dicembre 2025 e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 18 dicembre 2025, le seguenti prescrizioni: