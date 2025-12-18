Trasferta vietata per la gara dell'Hellas a San Siro, con il Milan, il 28 dicembre, per i residenti a Verona e provincia.
gazzanet
Tifosi Hellas, no alla trasferta col Milan per i residenti a Verona e provincia
Questo quanto stabilito dalle autorità, con il Prefetto di Milano che ha recepito la determinazione del CASMS.
Di seguito il comunicato emesso: "In occasione dell'incontro di calcio di Serie A "Milan A.C. - Verona F.C., in programma il 28 dicembre 2025, presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 15 dicembre 2025 e sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 18 dicembre 2025, le seguenti prescrizioni:
- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Verona, con esclusione dei residenti in tale Provincia sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "AC Milan" sottoscritta in data antecedente al 15 dicembre 2025 che potranno acquistare in tutti i settori dello stadio ad esclusione del settore ospiti;
- vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione "Hellas Verona" non residenti nella Provincia di Verona".
© RIPRODUZIONE RISERVATA