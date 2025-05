Saranno in 1531 i tifosi del Verona questa sera al Castellani per la sfida tra Empoli e Verona. Sarà l'ultima di una delle tante trasferte con grande seguito di questa tribolata stagione dei gialloblù, che sempre ha visto la presenza dei suoi sostenitori anche lontano dalle mura amiche. La speranza è quella di poter alla fine festeggiare la permanenza in serie A.