Tifosi, vietata la trasferta a Torino. L’Hellas: “Ingiusto”

Il CASMS ha detto di no i sostenitori di Verona e provincia per la gara di mercoledì. L'Hellas: "Profondo rammarico"

Hellas Verona FC esprime profondo rammarico per la decisione assunta oggi dal CASMS (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) che impedisce ai nostri tifosi residenti a Verona e provincia di seguire e sostenere la squadra, in occasione della trasferta di Torino per la gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 14.30 allo stadio Olimpico.