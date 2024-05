Tifoso mima l’aereo di Superga che cade, il Verona: “Lo identificheremo e allontaneremo”

Gesto abominevole durante Verona-Torino di uno spettatore nel settore Est locale del Bentegodi. L'uomo (in rete si trova anche il video che noi non pubblichiamo per l'indegnità del contenuto) durante la partita, mentre erano in corso gli sfottò tra l'una e l'altra tifoseria, si è rivolto ai supporter del Torino nella curva Nord mimando platealmente un aereo che cade, con evidente riferimento alla tragedia di Superga di cui pochi giorni fa è stato il 75esimo anniversario.