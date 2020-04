Tim Parks: “Il ritorno del calcio segnale di normalità, ma solo se a porte aperte”

Intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola, Tim Parks, scrittore inglese da molti anni in Italia, ha parlato della situazione del calcio nel pieno dell’emergenza coronavirus.

Queste alcune sue dichiarazioni: “Il calcio sarà superfluo alla fine della crisi sanitaria? Non sono di quest’avviso. Anzi, proprio il ritorno al regolare svolgimento del campionato sarà un segnale del recupero della normalità delle nostre vite. Il calcio è ambivalente: ci fa soffrire e gioire, occupa i momenti di vuoto, riempie e toglie. Per gli italiani, e non solo, non sarà mai irrilevante, sebbene le conseguenze di un lungo periodo di gare a porte chiuse, com’è più che probabile che sarà, possano essere molto dannose”.