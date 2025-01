Top 11 di Setti, i risultati del sondaggio: Toni sbanca, in panchina c’è Juric

I risultati del sondaggio sui migliori calciatori e il miglior allenatore dell'era Setti non lasciano dubbi: Luca Toni è in assoluto il più votato tra i giocatori, il bomber è stato scelto dalla quasi totalità dei partecipanti, staccando nettamente tutti gli altri calciatori di qualunque ruolo. Il miglior allenatore tra tutti quelli avuti da Setti in quasi 13 anni di presidenza risulta essere Ivan Juric.