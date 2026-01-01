Torino, domenica al Bentegodi una sfilata di ex gialloblù

Sono sei gli ex Verona nelle file granata

Sarà una sfilata di ex gialloblù domenica al Bentegodi in Verona-Torino.

I granata hanno nella loro rosa ben 4 giocatori, di cui almeno due saranno titolari nella sfida delle ore 18.

In panchina ci sono addirittura due ex Hellas: Marco Baroni e il suo vice Leonardo Colucci, che dal giugno scorso è stato scelto come primo aiutante del tecnico fiorentino.