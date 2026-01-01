Sarà una sfilata di ex gialloblù domenica al Bentegodi in Verona-Torino.
gazzanet
Torino, domenica al Bentegodi una sfilata di ex gialloblù
I granata hanno nella loro rosa ben 4 giocatori, di cui almeno due saranno titolari nella sfida delle ore 18.
In panchina ci sono addirittura due ex Hellas: Marco Baroni e il suo vice Leonardo Colucci, che dal giugno scorso è stato scelto come primo aiutante del tecnico fiorentino.
In difesa ecco Adrien Tameze, schierato centrale anche per l'attuale penuria di difensori in quella linea. Un vecchio ruolo che gli ritagliò Ivan Juric. Coco rientra dalla Coppa D'Africa ma è da vedere se scenderà in campo.
A centrocampo c'è Ivan Ilic. Il serbo non gioca con continuità (7 presenze, 5 da titolare). Il Torino sta imbastendo una trattativa con la Lazio per uno scambio con Belahyane, giusto per non variare sul tema.
In attacco, poi, gli altri due: Giovanni Simeone (4 reti e 1 assist in campionato) e Cyril Ngonge (1 gol e 1 assist).
© RIPRODUZIONE RISERVATA