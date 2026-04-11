Le formazioni ufficiali di Torino e Verona:
hellas1903 news Torino-Verona, le formazioni ufficiali, Bowie e Harroui in attacco
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Torino-Verona, le formazioni ufficiali, Bowie e Harroui in attacco
Bocciato Orban che parte dalla panchina
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije
Allenatore: Roberto D'Aversa
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Orban, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
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