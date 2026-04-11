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Torino-Verona, le formazioni ufficiali, Bowie e Harroui in attacco

Torino-Verona, le formazioni ufficiali, Bowie e Harroui in attacco - immagine 1
Bocciato Orban che parte dalla panchina
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Torino e Verona:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Nije

Allenatore: Roberto D'Aversa

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Orban, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

 

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