Scatto del Torino per Alberto Aquilani.

Come riporta Alfredo Pedullà, il tecnico che piace anche al Verona è molto in alto nella lista degli allenatori seguiti dal club granata, che saluterà Roberto D'Aversa.

Dopo la finale di ritorno dei playoff per la promozione con il Catanzaro, sul campo del Monza venerdì, la trattativa potrà avviarsi a tutti gli effetti, con il Torino che ha superato la folta concorrenza per Aquilani, a cui, con l'Hellas, si sono interessati, tra gli altri, il Sassuolo e il Padova.