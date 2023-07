Tra Verona e Salernitana prove di scambio Bonazzoli-Tameze

La Salernitana non dà in prestito l'attaccante e vuole una contropartita tecnica

Il Verona insiste per Federico Bonazzoli. L'operazione, tuttavia, non è delle più semplici. La Salernitana, infatti, riporta Sky, ha chiesto in cambio Adrien Tameze. Il centrocampista gialloblù, però, non è del tutto convinto della nuova destinazione.