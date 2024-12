Trattative per Belahyane e Amione, Setti patteggia: 9 mila euro di multa

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha patteggiato con la FIGC 9 mila euro di multa più altri 4 mila al club gialloblù in seguito a un procedimento aperto nei suoi confronti per aver intrattenuto rapporti con Juan Pablo Pachon Chaves per l'acquisto di Reda Belahyane (arrivato dal Nizza) e la cessione di Bruno Amione (poi partito per il Santos Laguna in Messico). All'epoca dei fatti l'intermediario non era iscritto a Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del Coni, da qui l'illecito riscontrato. Setti ha avuto la colpa di non aver verificato che Pachon Chaves fosse regolarmente iscritto al registro.