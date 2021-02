Tricella: “Verona, con la Juventus partita aperta”

La bandiera gialloblù: "L'Hellas dovrà essere al massimo, ha dimostrato cosa sa fare"

Roberto Tricella, bandiera del Verona, libero e capitano della squadra dello scudetto e degli anni d'oro, è un doppio ex di Hellas e Juventus. In bianconero passò nel 1987.

Intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola a proposito della partita di sabato, dice: "Partita aperta ad ogni risultato, quella del Bentegodi. Dopo si sa che se trovi la Juventus al pieno dell’ispirazione tutto si complica, devi sperare che si inceppino in qualcosa ed essere, al tempo stesso, al massimo tu. L’Hellas ha dimostrato quel che sa fare. Non avesse scontato il peso dei tanti infortuni che l’hanno costretto talvolta all’emergenza potrebbe addirittura sognare un posto in Europa League".