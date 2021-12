Tudor: “Bellissimo secondo tempo, meritavamo di segnare un gol”

L'allenatore del Verona: "Dispiace per la sconfitta, ma faccio i complimenti ai miei"

"L'espulsione ha cambiato la partita - dice l'allenatore del Verona - faccio i complimenti ai miei perchè hanno fatto un bellissimo secondo tempo nel quale meritavamo fare un gol. Loro hanno fatto un tiro in porta, noi due. Non pensavo che Magnani fosse ultimo uomo, rivedendolo il rosso ci sta. Alla fine ci abbiamo provato anche con due attaccanti, secondo un piano stabilito all'intervallo. Dispiace, perchè le occasioni le abbiamo create. Barak? Ha sentito il riacutizzarsi del problema muscolare durante il riscaldamento, e non se l'è sentita di giocare".