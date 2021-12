Tudor: “Col Torino non dobbiamo sbagliare nulla”

Il tecnico del Verona: "Dovremo conquistarci ogni metro e duello"

Queste le principali dichiarazioni del tecnico gialloblù in conferenza stampa:

"Il rapporto con Juric? Non è il momento di parlarne. Voglio parlare della partita di domani. Alle sei vogliamo fare una gara seria, dove bisognerà sbagliare nulla. È una gara importante e difficile. Hanno fisicità e un modo d'interpretare le partite simile a noi.

Barak? Oggi c'è l'ultimo allenamento e poi vediamo. È una gara in cui mi serve gente che vada in battaglia.

Spero di ripetere la stessa gara come contro l'Atalanta. Sono squadre che si assomigliano.

Il Torino è una squadra tosta da affrontare. La penso così come credo che anche loro abbiano la stessa opinione su di noi. Dobbiamo guadagnare ogni singola occasione e non regalare nulla.

Cancellieri? Lo vedo in crescita anche sotto il punto di vista mentale, con doti interessanti. Faceva fatica a trovare minutaggio, ma dico sempre che dipende da lui. Raramente un allenatore non concede spazio a un giocatore che merita. Sono loro che decidono il loro destino.

I giovani? Coppola ha fatto bene, d'ora in avanti sarà sempre con noi perchè lo considero un giocatore importante.

Il girone di ritorno asimmetrico? Non lo so, non ci ho pensato.