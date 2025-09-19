hellas1903 news Tudor: “Con il Verona dovremo fare una partita pazzesca”

Il tecnico della Juve: "All'Hellas sono stato bene. Per vincere servirà la testa giusta"
Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della partita con il Verona.

Il tecnico croato, all'Hellas nel 2021-2022, ha detto, come riporta www.gazzetta.it: "Inter e Borussia Dortmund sono dimenticate, adesso siamo focalizzati sul Verona senza scuse e senza alibi per prendere quello che vogliamo. Si vince con la testa giusta. Noi se andiamo al cento per cento possiamo battere chiunque. Se abbassiamo i giri a 90 facciamo fatica anche contro il Verona, una squadra e un club dove sono stato bene: con l'ex presidente Setti e D'Amico disputammo una bellissima annata. Domani dovremo fare una partita pazzesca.

