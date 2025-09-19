Tudor: “Con il Verona dovremo fare una partita pazzesca”

Il tecnico croato, all'Hellas nel 2021-2022, ha detto, come riporta www.gazzetta.it: "Inter e Borussia Dortmund sono dimenticate, adesso siamo focalizzati sul Verona senza scuse e senza alibi per prendere quello che vogliamo. Si vince con la testa giusta. Noi se andiamo al cento per cento possiamo battere chiunque. Se abbassiamo i giri a 90 facciamo fatica anche contro il Verona, una squadra e un club dove sono stato bene: con l'ex presidente Setti e D'Amico disputammo una bellissima annata. Domani dovremo fare una partita pazzesca.